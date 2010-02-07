Ручки зі зникаючим чорнилом знайшли в 4 регіонах Криму

Авторучки зі зникаючим чорнилом виявлено в день проведення другого туру виборів Президента України в чотирьох районах Криму, повідомив УНІАН начальник прес-служби кримського управління МВС Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

«Було зареєстровано тринадцять заяв про виявлення таких (підозрілих) ручок, з них підтвердилися дев`ять. Це Ленінський район, Сімферополь, Армянськ, Бахчисарай. Ручки вилучено», - повідомив ДОМБРОВСЬКИЙ в телефонній розмові.

В цілому, відзначив начальник прес-служби, в міліції Криму зареєстровано 26 заяв про порушення.

«При перевірці деякі з них не підтвердилися», - сказав ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його оцінкою, вибори в Криму поки що відбуваються спокійно.

«Досить спокійно йде виборчий процес. Найскладніше почнеться пізніше: підрахунок голосів і так далі», - сказав начальник прес-служби кримської міліції.

Кримський штаб Партії регіонів звинуватив БЮТ у намірі спотворити результати виборів в Криму за допомогою використання ручок з симпатичним чорнилом у кабінках для голосування.

Республіканський штаб кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО заяву опонентів спростував.

«Передбачаючи появи нових заяв, а-ля Джеймс Бонд, ми просимо наших колег з Партії регіонів врахувати, що пістолетів з глушником, снайперських гвинтівок, парасольок з отруйливими речовинами, бомбардувальників «Стелс», ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї у нас немає. Ми також не знаємо, хто убив Кеннеді, і не перебуваємо у родинних стосунках з Фані Каплан», - говориться в заяві штабу.

Всього в кримській автономії - 10 округів. Створено 1237 виборчих дільниць.