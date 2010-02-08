Спікер Криму пропонує прокуратурі розібратися з округами-«черепахами»

Навести порядок в окружних комісіях Криму і забезпечити законність у ході підрахунку голосів вимагає від прокуратури автономії голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО.

В автономії, йдеться у повідомленні прес-секретаря кримського спікера Алли ГОРЄВОЇ, найнижчий показник обробки протоколів спостерігається у територіальному виборчому окрузі № 9 (об`єднує Роздольненський, Чорноморський, Красноперекопський і Першотравневий райони, міста Красноперекопськ і Армянськ). Крім того, повільно працюють з документами в округах № 10 (Сімферопольський і Бахчисарайський райони) і № 1 (два з трьох районів Сімферополя).

«Представниками окружних комісій від кандидата в президенти України Юлії ТИМОШЕНКО фактично блокується робота комісій у цих регіонах - затягується процес ухвалення протоколів, що не дає можливості оперативного відправлення інформації до Центрвиборчкому України. Таким чином, БЮТ намагається за будь-яку ціну спотворити волевиявлення кримчан, які проголосували в цих регіонах», - йдеться в заяві.

ГОРЄВА сказала, що від членів комісій трьох округів надходять скарги «індивідуального і колективного характеру з проханням навести порядок».

У зв`язку з цим ГРИЦЕНКО звернувся до прокурора автономії Володимиру БОЙКА «з вимогою негайно вжити заходів прокурорського реагування за всіма наявними фактами порушення окремими окружними комісіями закону про вибори Президента України і забезпечити законність під час підрахунку голосів».

ГРИЦЕНКО є членом Партії регіонів, чий лідер Віктор ЯНУКОВИЧ - кандидат в президенти України, як і глава БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Всього у кримській автономії 10 округів.