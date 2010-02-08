Європейські спостерігачі про вибори: добре організовані та конкурентні

Вибори президента України відповідають більшості міжнародних зобов’язань, взятих державою, заявили представники місії спостерігачів від ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО.

“Голосування, яке відбулося вчора (7 лютого), стало переконливим проявом демократичних виборів. Для кожного в Україні ці вибори стали перемогою. Тепер настав час політичним лідерам країни почути вердикт народу та забезпечити передачу влади у мирний та конструктивний спосіб”, – заявив голова Парламентської Асамблеї ОБСЄ та Спеціальний координатор місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Жоао СОАРЕШ.

“Дехто вважає, що помаранчева революція зазнала поразки, а я вважаю, що це не так. Завдяки помаранчевій революції демократичні вибори в Україні тепер є реальністю”, – сказав голова делегації ПАРЄ Матіас ЕОРСІ.

“Це були добре організовані та дійсно конкурентні вибори, які надали виборцям можливість зробити чіткий вибір. Тепер дуже важливо завчасно запровадити недвозначні правила та усунути прогалини в законодавстві перед проведенням наступних виборів для уникнення невизначеності, яка супроводжувала ці вибори”, – вважає голова місії ОБСЄ Бюро з демократичних інституцій та прав людини зі спостереження за виборами Хайді ТАЛІАВІНІ.

Професійне, прозоре та чесне голосування і підрахунок голосів повинні бути надійною основою для передачі влади мирним шляхом, йдеться у заяві спостерігачів.