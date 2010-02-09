США сподіваються, що Україна дозволить проведення Sea Breeze

У Посольстві США висловлюють надію, що у 2010 році парламент України ухвалить закон про допуск на територію держави іноземних військовослужбовців для участі у міжнародних навчаннях "Сі Бриз" та "Репід Трайдент", повідомляє прес-служба міністерства оборони.

“Сподіваюся, що Верховна Рада України прийме в цьому році відповідний закон, і навчання серій “Сі Бриз” та “Репід Трайдент”, які сприяють підготовці і підвищенню бойового вишколу підрозділів Збройних сил України, відбудуться у заплановані строки”, - заявив аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні Ричард АНДЕРСОН під час зустрічі з начальником генштабу - головнокомандувачем українських Збройних сил Іваном СВИДОЮ.