Ющенко наостанок зацікавився: що пише про флот Росії Конституція

Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного cуду з поданням стосовно офіційного тлумачення положень Основного закону України про перебування іноземних військових баз на території держави.

Як повідомила прес-служба cуду, ЮЩЕНКО просить тлумачення положень пункту 14 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України у системному зв`язку з частиною сьомою статті 17 закону.

У пункті 14 розділу XV “Перехідні положення” Основного pакону зазначено: “Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України”.

Водночас, у частині сьомій статті 17 Конституції йдеться: “на території України не допускається розташування іноземних військових баз”.

Згідно з Регламентом КС, конституційне подання передано на вивчення у cекретаріат суду.