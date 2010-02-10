У Криму сфальсифіковані близько 200 тисяч голосів за Януковича - БЮТ

У Криму на виборах президента України сфальсифікована чверть голосів за лідера Партії регіонів Віктора Януковича, заявляє Блок Юлії Тимошенко.

"Усе, що відбулося в Криму цієї неділі, інакше, як захопленням влади назвати не можна. У нас є факти, які підтверджують, що близько 200 тисяч голосів, зарахованих за пана Януковича, такими не є", - сказав керівник кримського виборчого штабу кандидата в президенти Юлії Тимошенко Андрій Сенченко, повідомляє прес-служба лідера БЮТ.

Зокрема, Сенченко зазначив високий процент голосування вдома "на підставі заяв, написаних одним почерком", а також зарахування деяких зіпсованих бюлетенів на користь Януковича.

Він заявив, що регіональний штаб Тимошенко готовий надати документи, які підтверджують фальсифікації.