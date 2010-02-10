Посадовці вкрали виділені на газопровод у Криму кошти
11:02, 10 лютого 2010Крым
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Порушено кримінальну справу
Посадовці відкритого акціонерного товариства привласнили в Криму виділені на будівництво газопроводу бюджетні кошти, повідомляє прес-служба МВС.
"Вони в 2008 році за рахунок бюджетних коштів, виділених на будівництво міжселищного магістрального газопроводу, незаконно придбали для своїх потреб апаратуру вартістю понад 120 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Слідчі органи МВС порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".
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