БЮТ: Янукович має складати присягу на «Каштанці»

Рівень фальсифікацій на нинішніх президентських виборах перевищив показники 2004 року, заявив депутат від БЮТ Віктор ТАРАН, передає УНІАН

«Вибори сфальсифіковано», - сказав він на засіданні Верховної Ради.

Депутат заявив, що звернення Віктора ЯНУКОВИЧА після оголошення даних екзит-полів до українського народу російською мовою було сигналом «для наступу на українську мову, на українську духовність і культуру».

«Те, що людина, яка бачить себе президентом України, звертається до українського народу мовою чужої держави, це було просто дико», - сказав він.

ТАРАН заявив: неможливо уявити собі, що президент Франції звертається до свого народу німецькою мовою, а канцлер Німеччини - французькою.

Депутат підкреслив, що у випадку, якщо ЯНУКОВИЧ все-таки стане президентом України, то він мав би складати присягу не на Пересопницькому Євангелієві, а «на «Каштанці» відомого міжнародного «поета» Антона Чехова».

Як відомо, новообраний президент присягає в парламенті на вірність народу на Конституції України та на Пересопницькому Євангелієві як найдорожчій духовній святині.