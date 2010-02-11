Штормове попередження оголосили до суботи в акваторії Чорного моря

Штормове попереждення оголошено в акваторії Чорного і Азовського морей на четвер і п`ятницю, 11 і 12 лютого, через можливе погіршення погодних умов, повідомила прес-служба міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

У другій половині дня четверга і в п`ятницю в акваторії морей очікується посилення швидкості вітру до 24 м/с.

Висота хвиль в Чорному морі становитиме 30-40 дециметрів, в Азовському - 13-20 дм.

В Азовському морі можливі дрейф льоду, обледеніння суден та пориви вітру 25-30 м/с.