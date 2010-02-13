Тимошенко не визнала поразку: Янукович - не наш президент

Кандидат в президенти України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не збиратиме майдани, а оскаржуватиме результати виборів глави держави у суді.

"Я не буду збирати майдани і не допущу публічних громадянських протистоянь... Ми будемо діяти тільки в правовий спосіб і тільки у суді", - сказала ТИМОШЕНКО у суботу в зверненні до українського народу.

7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави, за президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. За ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не підтримали жодного кандидата 4,36%, такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів.

ТИМОШЕНКО звинуватила опонентів у масових фальсифікаціях.

"Наведу тільки один приклад... Нам вдалося відкрити за рішенням суду дільниці в Криму для того, щоб перерахувати голоси. Ми були шоковані тим, що на всіх без виключення дільницях юридично встановлено фальсифікації від 3 до 8% на користь ЯНУКОВИЧА", - сказала ТИМОШЕНКО.

За її словами, в цілому по Україні "можливі обсяги фальсифікації" складають понад 1 млн. голосів "за різними технологіями". "Цих голосів цілком достатньо для нашої спільної перемоги", - заявила кандидат.

"ЯНУКОВИЧ - не наш президент. І як би не розгорталися далі обставини, він ніколи не стане легітимно обраним президентом України", - сказала ТИМОШЕНКО.