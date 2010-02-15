Морські авіатори провели у небі в Криму перші в цьому році 9 годин

Морські авіатори провели перші у нинішньому році планові польоти у Сакській морській авіабригаді Військово-морських сил України, повідомила у понеділок прес-служба міністерства оборони.

"Польоти на минулому тижні виконувалися на літаках Бе-12, Ан-26 та на вертольоті Мі-14", - йдеться у прес-релізі.

Морські льотчики здійснили 16 польотів, під час яких провели у небі 9 годин 18 хвилин.

Також було проведено стрибки з парашутом.

"Рятувальна парашутно-десантна група виконала 14 стрибків, 7 з яких вдень та 7 - вночі", - повідомляє прес-служба міноборони.

Наступні польоти заплановані на цей тиждень.