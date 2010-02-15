Морські авіатори провели у небі в Криму перші в цьому році 9 годин
13:00, 15 лютого 2010Крым
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На Бе-12, Ан-26 та Мі-14
Морські авіатори провели перші у нинішньому році планові польоти у Сакській морській авіабригаді Військово-морських сил України, повідомила у понеділок прес-служба міністерства оборони.
"Польоти на минулому тижні виконувалися на літаках Бе-12, Ан-26 та на вертольоті Мі-14", - йдеться у прес-релізі.
Морські льотчики здійснили 16 польотів, під час яких провели у небі 9 годин 18 хвилин.
Також було проведено стрибки з парашутом.
"Рятувальна парашутно-десантна група виконала 14 стрибків, 7 з яких вдень та 7 - вночі", - повідомляє прес-служба міноборони.
Наступні польоти заплановані на цей тиждень.
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