Ющенко: продовження перебування ЧФ в Криму не відповідає Конституції
17:03, 16 лютого 2010Крым
0 0
Нагадує Януковичу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагадує Віктору ЯНУКОВИЧУ, що продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території Криму не відповідає Конституції України.
“На моє глибоке переконання, це політика колонізації”, - наголосив він на прес-конференції, коментуючи заяву ЯНУКОВИЧА, який не виключає, що термін базування ЧФ може бути продовжено.
“Я переконаний, що на суспільному рівні гратися з цим питанням деяким політикам, в тому числі й майбутньому президенту, розгортати вітрила назад - це політика, яка не принесе успіхів, але принесе серйозну дестабілізацію”, - наголосив ЮЩЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter