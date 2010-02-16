Тимошенко вимагає третій тур виборів

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО подала позов до Вищого адміністративного суду з вимогою скасувати протокол Центральної виборчої комісії щодо результатів президентських виборів в Україні.

7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави, за президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

14 лютого Центрвиборчком офіційно оголосив ЯНУКОВИЧА президентом. ТИМОШЕНКО не визнає його перемогу.

ТИМОШЕНКО у своїй позовній заяві обсягом понад 40 аркушів просить суд призначити повторне голосування з виборів глави держави. Разом із заявою до ВАСУ подано 9 томів додатків з доказовою базою - документами та відеоматеріалами.

ТИМОШЕНКО вимагає зобов’язати ЦВК призначити повторне голосування на третю неділю після дня набрання рішенням суду законної сили і забезпечити його проведення на підставах та в порядку, визначених законом «Про вибори президента України».

ВАСУ розглядатиме справу повним складом суддів.

Суддею-доповідачем призначено Олександра НЕЧИТАЙЛА.