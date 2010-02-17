Операція «Первоцвіт» у розпалі

Операція «Первоцвіт», метою якої є охорона ранніх квітів, занесених у Червону книгу України, і припинення торгівлі ними, проводиться в Криму, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

Оперативні рейдові групи, до складу яких входять держінспектори з охорони навколишнього природного середовища, співробітники МВС і громадські діячі, перевірять райони, де ростуть ранні квіти, і можливі місця їх продажу.

«Організовано додаткові пости на автодорогах, тролейбусних, авто- і залізничних вокзалах, в аеропорту», - зазначається у прес-релізі.

«До Червоної книги України внесено 826 видів рослин, з яких 40% ростуть у Криму. 14 видів «червонокнижних» ранніх квітів ростуть на півострові, з них шість видів є ендеміками», - відзначає Республіканський комітет з охорони навколишнього природного середовища.

Пролісок складчастий і цикламен Кузнєцова з року в рік «варварські знищуються шляхом збирання і виготовлення букетів» для продажу в Україні і за кордоном.

Рескомприроди попереджає жителів півострова і туристів про заборону збору, торгівлі і вивезення за межі півострова цих рослин.