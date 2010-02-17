Вибори у парламент Криму: депутати чекатимуть відмашки з Києва

Кримський парламент вирішив призначити проведення виборів депутатів найвищого представницького органу автономії одночасно з черговими виборами депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, після того, як їх дату визначить Верховна Рада України.

На засідання у середу виносилися два проекти про дату виборів до кримського парламенту. Представник фракції «Комуністи» Вячеслав ЗАХАРОВ пропонував обрати новий парламент 11 квітня 2010 року, а депутат Юхим ФІКС із фракції «Солідарність» - 30 травня.

ЗАХАРОВ у ході засідання запропонував зняти з голосування проект про вибори 11 квітня й закликав колег призначити вибори на 30 травня.

ФІКС заявив, що кримський парламент може призначити вибори на будь-який день, але це не означає, що вони відбудуться, оскільки гроші на їх проведення виділяються з держбюджету України, а його поки не затверджено. «Ми ухвалити рішення можемо, але провести вибори не зможемо, оскільки потрібно близько 100 млн. грн. із державного бюджету», - сказав парламентарій.

ФІКС запропонував прийняти розроблену групою депутатів поправку до його проекту, в якій вказано, що вибори до парламенту Криму буде проведено одночасно з черговими місцевими виборами, дату яких призначить український парламент.

Ця пропозиція знайшла необхідну кількість голосів, незважаючи на протести комуністів, які заявили, що деякі політичні сили хочуть «узурпувати владу» в автономії.

«Як тільки буде ухвалено рішення Верховною Радою України (про місцеві вибори), ми збираємо сесію, ухвалюємо рішення й призначаємо дату виборів (парламенту Криму). Тут немає бажання, як багато хто намагається представити, узурпувати владу», - сказав журналістам кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

16 лютого Верховна Рада України визнала такою, що втратила чинність постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 30 травня 2010 року. Разом із тим ВР поки не призначила нову дату їх проведення.