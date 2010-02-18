Шеф з Армянську повернув заводчанам зарплатню лише у суді

Колишній директор лакофарбного заводу в Армянську повернув працівникам 100 тисяч гривень заборгованості із зарплати і ще майже 100 тисяч залишився винним Україні, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

"Прокуратура Армянська повністю довела в суді вину горе-керівника у вчиненні злочинів, передбачених статтями "невиплата заробітної плати", "привласнення майна" і "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться у прес-релізі.

Директор повністю розрахувався із заводчанами лише в ході розгляду справи в суді.

У 2008 році керівник "реалізував майно, що перебувало в оренді увіреного йому підприємства".

"За рішенням суду отримані злочинним шляхом майже 100 тисяч гривень підлягають конфіскації", - заявила прокуратура.