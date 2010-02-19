В Україні є загроза дефолту - думка

В Україні існує загроза дефолту, заявив голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор СУСЛОВ , повідомляє “Українська правда”.

”Основною проблемою залишається проблема обслуговування зовнішніх боргів. Протягом найближчого року Україна повинна погасити близько 30 мільярдів доларів зовнішніх боргів”, - сказав він в ефірі “5-го каналу”

”Для цього недостатньо валютних резервів, і погасити ці борги неможливо, навіть якщо будуть досягатися найоптимістичніші прогнози щодо зростання виробництва”, - зазначив СУСЛОВ.

За його словами, Україні ”доведеться добиватися відстрочок, реструктуризації”.

”Загроза дефолту в цьому плані зовсім не подолана. Вона існує. Можемо сподіватися, що його не буде, що, безумовно, кредитори підуть назустріч, що будуть дані відстрочки, що, можливо, будуть дані зовнішні кредити”, - зауважив СУСЛОВ.

”Корисно пам`ятати, що і за підсумками 2009 року рівновага платіжного балансу не досягнена. Більше мільярда доларів становить від`ємне сальдо платіжного балансу”, - додав чиновник.

За його словами, покривати це негативне сальдо ”можна або зовнішніми позиками, або витрачанням валютних резервів”.

Коментуючи заяву Міжнародного валютного фонду про те, що Україна має достатньо міжнародних резервів для того, щоб обслуговувати зовнішні зобов`язання, СУСЛОВ заявив: ”Фонд може четвертий транш (кредиту) - 3,6 мільярди доларів - розглядати як такий, що не є необхідним”.

”Було відомо, що фонд керується політичними міркуваннями, і фонд сам оголошував, коли не надав цей транш восени 2009 року, що він буде чекати на результати виборів і приймати рішення в залежності від цих результатів”, - сказав він.

”Якщо транш не буде наданий і не розпочнеться якась нова серйозна програма для підтримки рівноваги платіжного балансу - це створить додаткові труднощі”, - наголосив глава Держфінпослуг.

СУСЛОВ розповів про статтю у виданні Wall Street Journal, у якій йшлося про те, що ”Захід, швидше за все, не буде надавати нових значних кредитів для стабілізації економіки України”. ”Вони прямо там написали, що для України є єдина країна, яка їй може допомогти і врятувати від дефолту, - Росія”, - підкреслив він.