Річницю передачі Криму відзначили факельною ходою

Близько сотні активістів громадсько-політичного руху «Російська єдність» в п`ятницю ввечері пройшли маршем центральними вулицями Сімферополя зі смолоскипами в руках з нагоди 56-річчя передачі Кримської області до складу Української РСР.

19 лютого 1954 року президія Верховної Ради СРСР видала указ про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР.

Учасники факельної ходи несли прапор Криму великих розмірів і інколи скандували: «Севастополь! Крим! Росія!».

За даними організаторів акції, активісти запалили 56 факелів на згадку про 56 річницю передачі півострова.

Раніше в п`ятницю біля півсотні активістів блоку «Російський фронт Шувайникова «В Союзі - з Росією» спалили біля генерального консульства РФ у Сімферополі декілька портретів радянського лідера Микити Хрущьова.

Мітингуючі передали співробітнику консульства звернення до посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА, в якому, зокрема, заявили про недотримання прав росіян в українській державі і закликали допомогти відкрити в автономії російські національні школи з поглибленим вивченням мови і літератури.