820-кілограмову міну часів війни знищили в Севастополі

820-кілограмову радянську морську якірну міну часів війни, яку знайшли неподалік пляжу в Севастополі, знищили водолази-піротехніки у п`ятницю, повідомила прес-служба управління МНС.

Боєприпас було знайдено у бухті Кругла, неподалік пляжу «Омега», в четвер.

Міну знешкоджено на місці виявлення - на глибині 8 метрів і на відстані 160 метрів від берегової смуги.