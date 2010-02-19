820-кілограмову міну часів війни знищили в Севастополі
19:43, 19 лютого 2010Крым
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Знайшли неподалік пляжу
820-кілограмову радянську морську якірну міну часів війни, яку знайшли неподалік пляжу в Севастополі, знищили водолази-піротехніки у п`ятницю, повідомила прес-служба управління МНС.
Боєприпас було знайдено у бухті Кругла, неподалік пляжу «Омега», в четвер.
Міну знешкоджено на місці виявлення - на глибині 8 метрів і на відстані 160 метрів від берегової смуги.
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