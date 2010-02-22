Кілометр сіток і 200 кілограмів риби вилучили у браконьєрів Криму

Більш як кілометр сіток і близько двохсот кілограмів риби вилучили у вихідні в Чорному і Азовському морях кримські прикордонники, повідомила прес-служба Азово-чорноморського регіонального управління.

"З приходом потепління браконьєри активізували діяльність. У вихідні на берегах Чорного і Азовського морів за порушення правил рибного лову прикордонники затримали 11 осіб, вилучено понад 1000 метрів мереж і близько 200 кілограмів риби", - говориться в прес-релізі.

Зокрема, в ніч на неділю прикордонники затримали 48-річного кримчанина без документів, який, вийшовши в море на гумовому човні, виловив 70 кілограмів чорноморського оселедця. Крім того, в сітки браконьєра потрапили 20 крабів, яких занесено в Червону книгу.

"300 метрів сіток і рибу вилучили. За підрахунками, дії браконьєра нанесли 13 тисяч гривень збитку водним живим ресурсам України", - відзначили прикордонники. Справу передали до природоохоронної прокуратури. Долю порушника вирішить суд.