У росіянина відібрали «царське срібло» (фото)

Дві срібні монети ХІХ століття вилучили у громадянина Росії, що вирушав на поромі з Керчі до РФ, співробітники кримської митниці, повідомила в понеділок прес-служба відомства.

Монети знайшли 20 лютого під час огляду сумки росіянина.

«У кишені виявлено дві монети: 1898 року випуску, номіналом рубль, і друга монета, 1899 року випуску, номіналом 50 копійок. Предмети, ймовірно, представляють культурну цінність і підлягають обов`язковому письмовому декларуванню. Відповідно до українського законодавства, на монети необхідно пред`явити свідоцтво на право вивозу», - мовиться в повідомленні.

Співробітники митниці склали протокол про порушення. До передачі справи до суду відбудеться культурологічна експертиза.