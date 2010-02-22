Крим побачить «мальовничу Україну»

Виставка "Мальовнича Україна", присвячена шевченківським дням, відкриється 4 березня в Сімферополі, повідомила прес-служба організації "Всеукраїнський інформаційно-культурний центр".

"Тарас Шевченко започаткував альбом художніх робіт "Мальовнича Україна" про історичні місця та події, які мали вагоме значення в історії країни", - йдеться в прес-анонсі.

Відвідувачі зможуть побачити картини членів вільної академії мистецтв і спілки художників України.

Вільна академія мистецтв Шевченка - громадська організація, яка працює "у напрямку відродження української мистецької школи, пошуку та підтримки талановитої молоді для її подальшого вступу до творчих закладів України". Діяльність академії "спрямована на співпрацю з художниками національних меншин" країни.

Виставка, яка буде влаштована за сприяння кримської організації партії "Собор" та інформаційно-культурного центру, триватиме до 11 березня.