Мисливцю за червонокнижними рибами дали два роки в`язниці
18:21, 22 лютого 2010Крым
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Прокуратура довела провину
|Фото з архіва УНІАН
"Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура повністю довела в суді провину рибалки в зловживанні службовим положенням і незаконному занятті рибним промислом", - говориться в прес-релізі.
"Сакський міськрайсуд засудив його до 2 років позбавлення волі і додав до цього терміну ще півроку - невідбуте покарання за попереднім вироком за такі ж діяння", - уточнила прокуратура.
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