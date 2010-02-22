Мисливцю за червонокнижними рибами дали два роки в`язниці

Капітан риболовецького судна, який під час нересту виловлював забороненими знаряддями риб, занесених в Червону книгу, засуджений у Криму до двох років позбавлення волі, повідомила прес-служба прокуратури.

"Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура повністю довела в суді провину рибалки в зловживанні службовим положенням і незаконному занятті рибним промислом", - говориться в прес-релізі.

"Сакський міськрайсуд засудив його до 2 років позбавлення волі і додав до цього терміну ще півроку - невідбуте покарання за попереднім вироком за такі ж діяння", - уточнила прокуратура.