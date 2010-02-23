Присягу Януковича транслюватимуть в Інтернеті

Час "Ч" - 25 лютого

25 лютого на офіційному веб-сайті Верховної Ради буде організовано інтернет-трансляцію урочистого засідання парламенту, присвяченого складанню присяги новообраним президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, повідомила прес-служба ВР. 7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави, за президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. За ЯНУКОВИЧА проголосувало 48,95% виборців, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. 14 лютого Центрвиборчком офіційно оголосив ЯНУКОВИЧА президентом.

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