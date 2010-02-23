Херсон планує витратити на кримських татар 34 млн. грн.

Херсон збирається витратити на облаштування кримських татар 33,45 млн. грн. до 2015 року, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

31,97 млн. грн. планується залучити із державного бюджету і 1,48 млн. грн. надійдуть із місцевої казни.

Управління капітального будівництва адміністрації підготовило проект державної цільової програми облаштування кримських татар і осіб інших національностей, які повернулися на постійне місце проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство до 2015 року в Херсонській області.

Зокрема, передбачене забезпечення кримських татар, які проживають у Генічеському і Новотроїцькому районах, житлом, якісною питною водою, газопостачанням.