Глава ради Севастополя мріє про спільну з Росією оборонну політику

Голова севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ виступає за проведення керівництвом України і Росії спільної оборонної політики.

«З урахуванням того, що ми разом із вами обрали нового президента України, я, як і ви, хотів би головного: щоб відносини між Україною і Росією були такі, щоб ми разом будували оборонну політику», - заявив САРАТОВ на загальноміських урочистих зборах, присвячених Дню захисника Вітчизни.

Він додав, що «Севастополь нерозривно пов`язане з військовими, воно є базою двох флотів - ЧФ РФ і ВМС України».

У свою чергу голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН наголосив: «Цього дня ми вітаємо усіх наших військовослужбовців, не розділяючи їх за державною приналежністю, для нас всі вони - воїни Севастопольського гарнізону, наші захисники, наша гордість».

Він нагадав про «міцну дружбу і взаємну виручку, співпрацю двох флотів двох держав»: «Для наших моряків Севастополь - дім рідний. І які б важкі часи зараз не були, ВМС України і ЧФ РФ залишаються надійними партнерами».