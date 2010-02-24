Українці посилають Януковича до Москви (опитування)

Більше половини громадян України вважають, що перший візит новообраний президент Віктор ЯНУКОВИЧ має здійснити до Росії, про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

За те, щоб ЯНУКОВИЧ спочатку поїхав до Москви, висловилося 64,2% респондентів.

Лише 14,3% опитаних вважають, що перший візит новообраного президента України має бути до штаб-квартири Європейського Союзу (Брюссель).

Зовсім незначна кількість українців назвали як першу країну, яку має відвідати ЯНУКОВИЧ, Білорусь (1,5%), США (1,0%), Німеччину (0,5%), Польщу (0,4%).

Вважають, що новий президент України має відвідати, в першу чергу, іншу країну - 1,5% респондентів, іншу країну Європи - 0,8%.

Важко відповісти на питання 15,8%.

Телефонне опитування на тему «Зовнішньополітичні пріоритети України» проводилося Інститутом Горшеніна з 20 по 22 лютого 2010 р. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.

20 лютого в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА з ЯНУКОВИЧЕМ повідомили, що він вперше відвідає РФ як президент України у першій декаді березня.

23 лютого джерела УНІАН, близькі до керівництва ЄС, повідомили, що ЯНУКОВИЧА чекають у Брюсселі 1 березня.