Українці посилають Януковича до Москви (опитування)
Брюссель на другому місці в "рейтингу"
|Віктор Янукович, фото УНІАН
За те, щоб ЯНУКОВИЧ спочатку поїхав до Москви, висловилося 64,2% респондентів.
Лише 14,3% опитаних вважають, що перший візит новообраного президента України має бути до штаб-квартири Європейського Союзу (Брюссель).
Зовсім незначна кількість українців назвали як першу країну, яку має відвідати ЯНУКОВИЧ, Білорусь (1,5%), США (1,0%), Німеччину (0,5%), Польщу (0,4%).
Вважають, що новий президент України має відвідати, в першу чергу, іншу країну - 1,5% респондентів, іншу країну Європи - 0,8%.
Важко відповісти на питання 15,8%.
Телефонне опитування на тему «Зовнішньополітичні пріоритети України» проводилося Інститутом Горшеніна з 20 по 22 лютого 2010 р. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.
20 лютого в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА з ЯНУКОВИЧЕМ повідомили, що він вперше відвідає РФ як президент України у першій декаді березня.
23 лютого джерела УНІАН, близькі до керівництва ЄС, повідомили, що ЯНУКОВИЧА чекають у Брюсселі 1 березня.