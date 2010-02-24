Ющенко дав орден скандально відомому кримському журналісту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив кримського журналіста Володимира ЛУТЬЄВА орденом "За мужність" III ступеня.

Редактор міської суспільно-політичної газети "Євпаторійський тиждень" отримав нагороду "за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю", йдеться в указі ЮЩЕНКА.

В газеті ЛУТЬЄВА були матеріали про корупцію чиновників і злочинні угрупування.

У 2002 році журналіста заарештували за підозрою в "замовленні" вбивства депутата кримського парламенту Миколи КОТЛЯРЕВСЬКОГО. Після протестів журналістських організацій і омбудсмана України ЛУТЬЄВА відпустили під підписку про невиїзд. У 2005 році знову взяли під варту.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧЬОВА називала звинувачення проти ЛУТЬЄВА сфабрикованими.

У 2006 році Апеляційний суд Севастополя засудив журналіста до восьми років в`язниці з конфіскацією майна. Крім того, ЛУТЬЄВ повинен був виплатити депутатові 100 тисяч гривень компенсації.

Верховний суд України скасував рішення Апеляційного суду Севастополя. ЛУТЬЄВА звільнили з-під варти прямо в залі суду, а справу відправили на розгляд Апеляційного суду Миколаївської області.

Восени 2008 року суд виправдав журналіста за всіма пунктами звинувачення.