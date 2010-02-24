Севастополю не вистачає медиків

У медичній сфері Севастополя зростає дефіцит кадрів - сьогодні в місті укомплектованість лікарями становить 78%, заявив начальник управління охорони здоров`я севастопольської адміністрації Віктор ПОЛОГОВ, передає УНІАН.

"На жаль, кадрова проблема лише зростає... Якщо говорити про дільничних терапевтів, то взагалі 58%, і на дві дільниці у нас один лікар. Якщо ми подивимося на віковий склад серед дільничних терапевтів, то практично кожен третій - людина пенсійного віку", - сказав він в ефірі регіональної державної телерадіокомпанії.

За словами ПОЛОГОВА, "підвищення заробітної плати (мається на увазі доплата за стаж), що відбувалися, це той мізер, який не зумів залучити молодих фахівців-лікарів на робочі місця".