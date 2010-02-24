Весняна посівна стартувала в Криму

Сприятливі погодні умови дозволили сільгосппідприємствам приступити до весняної посівної кампанії у Криму, повідомляє Рада міністрів автономії із посиланням на міністерство аграрної політики регіону.

За станом на 24 лютого під посів підготовлено грунт на площі 27,6 тисяч га.

У Сакському, Сімферопольському і Білогірському районах господарства приступили до сівби ранніх зернових культур. «Якщо дозволить погода, до кінця поточного тижня в посівну кампанію включаться всі райони автономії», - говориться в повідомленні.

У 2010 році ранні зернові планується засіяти в Криму на площі 100 тисяч га.