Весняна посівна стартувала в Криму
19:52, 24 лютого 2010Крым
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Сприятливі погодні умови дозволили сільгосппідприємствам приступити до весняної посівної кампанії у Криму, повідомляє Рада міністрів автономії із посиланням на міністерство аграрної політики регіону.
За станом на 24 лютого під посів підготовлено грунт на площі 27,6 тисяч га.
У Сакському, Сімферопольському і Білогірському районах господарства приступили до сівби ранніх зернових культур. «Якщо дозволить погода, до кінця поточного тижня в посівну кампанію включаться всі райони автономії», - говориться в повідомленні.
У 2010 році ранні зернові планується засіяти в Криму на площі 100 тисяч га.
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