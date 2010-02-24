Євпаторія стала найкращою в Криму

20:17, 24 лютого 2010
Крым
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Є також непогані села і селища

Євпаторію визнано містом найкращого благоустрою в Криму, Першотравневе і Чорноморське - селищами, Петрівка і Правда - селами. 

Підсумки щорічного загальнокримського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» підвели в Раді міністрів автономії, повідомила прес-служба кримського уряду. 

Перше місце в категорії «міста» зайняла Євпаторія, друге - Ялта, третє місце розділили Керч і Феодосія. 

У категорії «малі міста» лідирують Судак і Щолкіно, друге місце зайняв Армянськ, третє - Бахчисарай і Красноперекопськ.  

«Населені пункти третьої категорії - курортні селища - не приймали участі в конкурсі», - говориться в повідомленні. 

Найкраще «курортне село» - бахчисарайське Углове.  

Смт Першотравневе і Чорноморське зайняли перше місце в категорії «селища». 

У шостій категорії - села - перше місце розділили Петрівка Красногвардійського району і Правда Першотравневого району.  

«Лауреатів, що зайняли перші місця, висунуто для участі у всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку», - говориться в прес-релізі.

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