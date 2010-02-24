Євпаторія стала найкращою в Криму

Євпаторію визнано містом найкращого благоустрою в Криму, Першотравневе і Чорноморське - селищами, Петрівка і Правда - селами.

Підсумки щорічного загальнокримського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» підвели в Раді міністрів автономії, повідомила прес-служба кримського уряду.

Перше місце в категорії «міста» зайняла Євпаторія, друге - Ялта, третє місце розділили Керч і Феодосія.

У категорії «малі міста» лідирують Судак і Щолкіно, друге місце зайняв Армянськ, третє - Бахчисарай і Красноперекопськ.

«Населені пункти третьої категорії - курортні селища - не приймали участі в конкурсі», - говориться в повідомленні.

Найкраще «курортне село» - бахчисарайське Углове.

Смт Першотравневе і Чорноморське зайняли перше місце в категорії «селища».

У шостій категорії - села - перше місце розділили Петрівка Красногвардійського району і Правда Першотравневого району.

«Лауреатів, що зайняли перші місця, висунуто для участі у всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку», - говориться в прес-релізі.