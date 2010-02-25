Затулін може їхати до Криму

Служба безпеки України зняла обмеження на в’їзд в Україну громадянину Росії, директору Інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ, повідомив прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, зняття обмежень пов’язано з тим, що ЗАТУЛІН останнім часом не скоював протиправних дій, які б суперечили українському законодавству та спричинили б шкоду інтересам держави.

У липні 2008 року СБУ строком на один рік заборонила ЗАТУЛІНУ в`їзд до України. У серпні департамент інформації міністерства закордонних справ Росії повідомив, що заборону знято.

6 червня 2009 року ЗАТУЛІНУ, який прибув до Криму для участі у фестивалі «Великое русское слово», не дозволили зійти з трапа літака. Українська спецслужба заявила, що заборону на в`їзд не знято.

Після декількох годин суперечок із українськими прикордонниками й співробітниками СБУ в ЗАТУЛІНА підскочив тиск, його госпіталізували в одну з лікарень Сімферополя. Там депутат перебував під наглядом українських силовиків. 9 червня він вилетів до Росії.