Курорт вибере кращих прибиральників

Євпаторії щорік з 1 лютого по 1 березня обиратиме кращих серед двірників і прибиральників комунальних підприємств міста.

Євпаторійська влада затвердила положення про порядок проведення конкурсу.

Прибиральники мають продемонструвати старанність, працьовитість, професіоналізм.

"Змагатимуться у номінаціях "За волю до перемоги", "Учасник конкурсу, що має найбільший трудовий стаж за фахом", "Визнання громадськості", "За кращі результати в показовому конкурсі", "Кращому фахівцю ручної праці". А переможців, що зайняли призові місця, відзначать в номінації "Кращий у професії", - повідомляє офіційний євпаторійський портал.

Двірники отримають грошові премії і коштовні подарунки.

Мета затії - поліпшити якість технічного обслуговування, підвищити майстерність і престиж працівників житлово-комунального господарства Євпаторії.