Курорт вибере кращих прибиральників

13:25, 25 лютого 2010
Крым
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Новий конкурс в західному Криму

Євпаторії щорік з 1 лютого по 1 березня обиратиме кращих серед двірників і прибиральників комунальних підприємств міста.

Євпаторійська влада затвердила положення про порядок проведення конкурсу. 

Прибиральники мають продемонструвати старанність, працьовитість, професіоналізм. 

"Змагатимуться у номінаціях "За волю до перемоги", "Учасник конкурсу, що має найбільший трудовий стаж за фахом", "Визнання громадськості", "За кращі результати в  показовому конкурсі", "Кращому фахівцю ручної праці". А переможців, що зайняли призові місця, відзначать в номінації "Кращий у професії", - повідомляє офіційний євпаторійський портал.  

Двірники отримають грошові премії і коштовні подарунки.  

Мета затії - поліпшити якість технічного обслуговування, підвищити майстерність і престиж працівників житлово-комунального господарства Євпаторії.

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