Квартиру мера Феодосії обкрали

Квартиру мера кримського міста Феодосія Олександра БАРТЕНЄВА обкрали невідоми в середу, 24 лютого.

У міліції підтвердили факт крадіжки, але утримуються від коментарів із приводу «улову» злодіїв. Проводиться розслідування.

Зникли сімейні цінності і гроші, повідомив БАРТЕНЄВ Кримському інформаційному агентству.

«Неприємно, але нічого страшного. Мало чого в житті буває. Грабують усіх людей», - сказав мер.