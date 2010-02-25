Квартиру мера Феодосії обкрали
14:05, 25 лютого 2010Крым
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«Неприємно, але нічого страшного»
Квартиру мера кримського міста Феодосія Олександра БАРТЕНЄВА обкрали невідоми в середу, 24 лютого.
У міліції підтвердили факт крадіжки, але утримуються від коментарів із приводу «улову» злодіїв. Проводиться розслідування.
Зникли сімейні цінності і гроші, повідомив БАРТЕНЄВ Кримському інформаційному агентству.
«Неприємно, але нічого страшного. Мало чого в житті буває. Грабують усіх людей», - сказав мер.
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