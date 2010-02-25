Торговців зброєю віддали під суд

У Севастополі спрямовано до суду кримінальну справу проти торговців вогнепальною зброєю та боєприпасами, повідомила прес-служба управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС.

Справу порушено за статтями "викрадення, присвоєння, вимагання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин" та незаконне поводження з ними.

Членам банди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

У вересні 2009 року працівники севастопольського УБОЗ затримали трьох учасників ОЗГ, діяльність яких документувалась протягом восьми місяців. За цей час убозівцями було проведено декілька оперативних закупок зброї й боєприпасів.

Під час обшуків за місцем проживання членів банди та за період документування оперативники вилучили 7 гранат, 2 саморобні вибухові пристрої загальною потужністю близько 1,2 кг тротилу, кілограм пороху, запали до гранат, електродетонатори, обріз мисливської рушниці, понад 200 патронів, штик-ніж і кілограм маріхуани.