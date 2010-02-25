«Артек» шукає стильний талісман

Міжнародний дитячий центр «Артек» (Крим) оголосив конкурс на краще художнє рішення для стилізації талісмана оздоровниці, повідомила прес-служба табору.

«Впродовж багатьох років м`яка іграшка ведмежа служила символом і талісманом «столиці дитинства». М`які ведмежата і ляльки різноманітних розмірів, від двометрових до крихітних, традиційно супроводжували заходи «Артеку», їх дарували почесним гостям, нагороджували юних артеківців і відправляли з миротворчою місією в інші країни», - говориться в прес-релізі.

«Артек» пропонує створити новий, стильний образ талісмана, враховуючи при цьому традиційні характеристики ведмежати.

Малюнки приймаються до 15 квітня за адресою: 98645 АР Крим, МДЦ «Артек», вул. Ленінградська, 41 з позначкою «На конкурс». А також на електронну адресу: mria_artek@i.ua

Переможцеві буде надана можливість приїхати на святкування 85-річчя «Артеку», що відбудеться 16 червня.