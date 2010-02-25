Герман любить нового шефа, але працюватиме напряму з Януковичем

Заступник глави адміністрації президента (АП) України Ганна ГЕРМАН заявляє, що на своїй новій посаді працюватиме напряму з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ без посередництва керівника АП Сергія ЛЬОВОЧКІНА, передає УНІАН.

«Я буду працювати безпосередньо з президентом. Я люблю Сергія (ЛЬОВОЧКІНА) - цю елегантну молоду людину», - заявила ГЕРМАН на запитання журналістів, чи відповідає дійсності інформація, нібито вона не погоджувалася на призначення на посаду у зв’язку з тим, що главою адміністрації президента буде ЛЬОВОЧКІН.

ЯНУКОВИЧ утворив адміністрацію президента України, ліквідувавши секретаріат глави держави.

ЛЬОВОЧКІН і ГЕРМАН - члени Партії регіонів, яку очолює ЯНУКОВИЧ.