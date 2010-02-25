Янукович скоротив собі зарплату

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполовину скоротив свою зарплату, заявила заступник керівника адміністрації глави держави Ганна ГЕРМАН.

«Глава держави урізав на 50% президентську зарплату», - сказала вона журналістам, передає УНІАН.

ГЕРМАН назвала найважливішим рішення у перший день ЯНУКОВАЧА на посту глави держави видання указу про скорочення на 20% фінансування апарату адміністрації президента та зменшення його чисельності.

Вона підкреслила, що ЯНУКОВИЧ продовжить процес оптимізації органів держуправління. Зокрема, це стосуватиметься обласних держадміністрацій. Там очікується скорочення фінансування і кількісного складу апаратів, зменшення зарплат і кількості службового транспорту.

«Ці гроші підуть на підвищення мінімальних зарплат і пенсій», - сказала ГЕРМАН.