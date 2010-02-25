Двомісячник чистоти стартує в Севастополі

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Двомісячник чистоти починається в Севастополі першого березня, повідомила прес-служба адміністрації міста. Мета його проведення - поліпшити санітарний стан Севастополя (очистити і упорядкувати території, закріплені за підприємствами, горища в житлових будинках, місця збору побутових відходів). На 20 березня і 17 квітня заплановані загальноміські суботники. Двомісячник триватиме до 30 квітня.

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