Двомісячник чистоти стартує в Севастополі

18:10, 25 лютого 2010
Крым
0 0

Разом з весною

Двомісячник чистоти починається в Севастополі першого березня, повідомила прес-служба адміністрації міста. 

Мета його проведення - поліпшити санітарний стан Севастополя (очистити і упорядкувати території, закріплені за підприємствами, горища в житлових будинках, місця збору побутових відходів).

На 20 березня і 17 квітня заплановані загальноміські суботники. 

Двомісячник триватиме до 30 квітня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter