Двомісячник чистоти стартує в Севастополі
18:10, 25 лютого 2010Крым
0 0
Разом з весною
Двомісячник чистоти починається в Севастополі першого березня, повідомила прес-служба адміністрації міста.
Мета його проведення - поліпшити санітарний стан Севастополя (очистити і упорядкувати території, закріплені за підприємствами, горища в житлових будинках, місця збору побутових відходів).
На 20 березня і 17 квітня заплановані загальноміські суботники.
Двомісячник триватиме до 30 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter