Лужкова просять пустити до Криму

Лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ сподівається, що в Україні при президентові Вікторі ЯНУКОВИЧІ знімуть статус персони нон-грата з мера Москви Юрія ЛУЖКОВА, повідомляє прес-служба організації.

ЦЕКОВ назвав "знаковим" дозвіл на в`їзд до України депутату Держдуми РФ Костянтину ЗАТУЛІНУ, який, як і ЛУЖКОВ, був оголошений персоною нон-грата.

За даними служби безпеки, зняття обмежень пов’язано з тим, що ЗАТУЛІН останнім часом не скоював протиправних дій, які б суперечили українському законодавству та спричинили б шкоду інтересам держави

"Дозвіл на в`їзд Константіну ЗАТУЛІНУ на територію України і його присутність на інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА є знаковою подією в тому відношенні, що час "чорних списків" і персон нон-грата, час політичної шизофренії в російсько-українських відносинах йде у небуття разом із політиком-русофобом Віктором ЮЩЕНКОМ", - сказав ЦЕКОВ.

"Ми чекаємо на Костянтина Федоровича в Криму і впевнені, що, слідуючи традиції, що склалася, він візьме участь у міжнародному фестивалі "Велике російське слово", учасником якого, через відомі обставини, що ославили "помаранчеву" владу на все СНД, в 2009 році стати не зміг", - сказав лідер Російської громади Криму.

ЦЕКОВ сподівається, що й ЛУЖКОВ "зможе знову приїхати до Криму", й, можливо, стати гостем фестивалю.

У травні 2008 року СБУ заборонила в`їзд до України меру Москви через його заяви про статус Севастополя, які були озвучені в місті-героєві на святкуванні 225-річчя Чорноморського флоту Росії.

У липні 2008 року спецслужба строком на один рік заборонила ЗАТУЛІНУ в`їзд до України. У серпні департамент інформації міністерства закордонних справ Росії повідомив, що заборону знято.

6 червня 2009 року ЗАТУЛІНУ, який прибув до Криму для участі у фестивалі "Велике російське слово", не дозволили зійти з трапа літака. Українська спецслужба заявила, що заборону на в`їзд не знято.

Після декількох годин суперечок із українськими прикордонниками й співробітниками СБУ в ЗАТУЛІНА підскочив тиск, його госпіталізували в одну з лікарень Сімферополя. Там депутат перебував під наглядом українських силовиків. 9 червня він вилетів до Росії.