Хорватія вводить безвізовий режим для українців

Безвізовий режим для громадян України, які здійснюють короткострокові поїздки, вводить з 1 квітня до 31 жовтня Хорватія, повідомила прес-служба українського міністерства закордонних справ.

Рішення про тимчасове призупинення візового режиму для громадян Казахстану, Російської Федерації та України на період літнього туристичного сезону було прийняте 25 лютого на засідання уряду Республіки Хорватія.

Таким чином, українцям не потрібна віза для в’їзду до Хорватії терміном на 90 днів за наявності закордонного паспорту.