Суд Гонконгу звільнив капітана

Апеляційний суд Гонконгу звільнив під заставу українського капітана судна "Нафтогаз-67" Юрія КУЛЕМЕСІНА, якого було засуджено до трьох років і двох місяців позбавлення волі через створення загрози життю на морі, повідомив у п`ятницю власник буксира - компанія "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь).

У січні 2010 року Окружний суд Гонконгу визнав капітанів українського "Нафтогазу-67" і китайського "Яохая", а також китайських лоцманів винними у створенні загрози життю у Південно-Китайському морі в березні 2008 року. Внаслідок зіткнення двох суден "Нафтогаз-67" затонув за лічені хвилини. На його борту було 25 чоловік, серед них - мешканці Криму. Вдалося врятуватися лише шести українцям і громадянину Китаю. Суд вирішив, що у буксира і суховантажу було достатньо часу, щоб уникнути зіткнення, але вони почали щось робити лише за хвилини до цього.

2 лютого за дорученням "Чорноморнафтогазу" міжнародна юридична фірма, яка здійснює адвокатський захист КУЛЕМЕСІНА у процесі в суді першої інстанції, подала заяву про апеляцію на вирок про визнання винним капітана "Нафтогазу-67". Одночасно за дорученням судновласника адвокати внесли до Апеляційного суду заяву про звільнення КУЛЕМЕСІНА з-під варти по заставу.

Заяву розглянуто в п`ятницю, 26 лютого, на уранішньому засіданні Апеляційного суду спеціального адміністративного району КНР Сянган (Гонконг).

"Суд задовольнив цю заяву", - повідомила прес-служба "Чорноморнафтогазу".