Браконьєрів з 400 кг ставриди зловили в Чорному морі поблизу Севастополя

Співробітники прикордонної служби затримали в районі Козачої бухти Севастополя саморобний плавзасіб, на борту якого було майже 400 кілограмів ставриди, виловленої двома рибалками в Чорному морі.

Як повідомила прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління державної прикордонної служби України, у 59-річного жителя Криму і його 20-річного сина не було документів під час перевірки.

Дерев`яне судно не було зареєстроване, про його вихід у море прикордонникам не повідомили.

Складено протоколи про порушення прикордонного режиму і правил рибного лову.

У рибалок вилучили плавзасіб, улов і 300 метрів сітей.

Долю браконьєрів вирішить суд.