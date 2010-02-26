Браконьєрів з 400 кг ставриди зловили в Чорному морі поблизу Севастополя
13:31, 26 лютого 2010Крым
0 0
Долю вирішить суд
Співробітники прикордонної служби затримали в районі Козачої бухти Севастополя саморобний плавзасіб, на борту якого було майже 400 кілограмів ставриди, виловленої двома рибалками в Чорному морі.
Як повідомила прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління державної прикордонної служби України, у 59-річного жителя Криму і його 20-річного сина не було документів під час перевірки.
Дерев`яне судно не було зареєстроване, про його вихід у море прикордонникам не повідомили.
Складено протоколи про порушення прикордонного режиму і правил рибного лову.
У рибалок вилучили плавзасіб, улов і 300 метрів сітей.
Долю браконьєрів вирішить суд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter