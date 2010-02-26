У Криму порахували зайців і оленів

У Криму порахували мисливських тварин.

В угіддях автономії чисельність диких копитних становить 6411 голів, вона залишилася практично незмінною у порівнянні з 2009 роком, повідомив у п`ятницю республіканський комітет з лісового і мисливського господарства.

"Так, чисельність популяції косулі налічує 3895 голів, оленя благородного – 1192, дикого кабана – 1324", – говориться в прес-релізі.

У Криму нарахували 96 тисяч зайців.

Загальна площа наданих в користування польових, водно-болотних і лісових охотугодій у Криму майже 2 мільйони гектарів.

Облік проводиться на пробних площах, розраховувалася середня щільність поголів`я і загальна чисельність.

"Таким чином, зона обліку "охоплює" приблизно п`яту частину від загальної території охотугідь", – уточнює комітет.

"Результати обліку не претендують на абсолютну достовірність, адже стовідсотково порахувати кількість голів різних видів диких тварин неможливо. Але, виходячи з отриманих даних, фахівці мисливського господарства можуть виробляти розрахунки допустимих об`ємів використання мешканців природи, що представляють інтерес для полювання", – відзначає відомство.

У 2009 році в рамках регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин на території Криму "було здобуто 26 вовків, 2155 лисиць, 114 єнотовидних собак".