Геннадія Москаля звільнено

Кабінет міністрів звільнив Геннадія МОСКАЛЯ з посади заступника міністра внутрішніх справ України - начальника кримського управління МВС, повідомляє УНІАН.

«Він написав заяву за власним бажанням», - сказав міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО журналістам.

Рішення уряд прийняв у понеділок.

19 серпня 2009 року Кабмін призначив МОСКАЛЯ на посаду.

Він суміщав роботу в міліції з роботою у Верховній Раді України (фракція «Наша Україна - Народна самооборона»).

Партія регіонів звинувачувала МОСКАЛЯ у порушенні законодавства. Той стверджував, що в силовому відомстві працює на громадських засадах і зарплату не одержує.

Тодішній президент Віктор ЮЩЕНКО указом від 1 лютого 2010 року зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення МОСКАЛЯ.

ЮЩЕНКО також звернувся до Конституційного суду з проханням перевірити конституційність розпорядження уряду.

3 лютого МВС поклало тимчасове виконання обов`язків начальника кримської міліції на Євгена БІДАШКА, який обіймає посаду першого заступника керівника главку МВС у автономії - начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю.