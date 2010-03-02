Прикордонник відмовився від хабара

Інспектор прикордонного контролю відмовився в Криму від ста доларів хабара, який йому пропонували два громадяна Узбекистану за нескладання протоколу про порушення правил перебування в Україні, повідомила у вівторок прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління.

"Громадяни Узбекистану прибули до Криму торік. За їхніми словами, працювали пекарями у приватних підприємців. Про те, що терміни перебування в державі закінчилися, чоловіки знали, але нічого не зробили. Вирішили все улагодити хабаром при проходженні паспортного контролю", - говориться в прес-релізі.

29-річні хлопці пред`явили документи, в одному з яких знаходилися $100, при оформленні пасажирів рейсу "Сімферополь - Ташкент" в сімферопольському аеропорту 1 березня.

"За порушення правил перебування в Україні прикордонники склали протоколи і наклали штраф. Документи на порушників передано до прокуратури", - повідомила прес-служба управління.