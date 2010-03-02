Литвин оголосив про смерть коаліції

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив про припинення існування коаліції демократичних сил в парламенті України, передає УНІАН.

На погоджувальній раді представники чотирьох фракцій - Партії регіонів, НУ-НС, Блоку Литвина та КПУ - «констатували, що коаліції, як такої, немає», сказав він.

«Я не буду вдаватися у правовий чи політичний бік справи», - зазначив ЛИТВИН.

Станом на 2 березня до апарату парламенту України не подані документи депутатських фракцій про створення у грудні 2008 року коаліції депутатських фракцій у ВР «Національного розвитку, стабільності та порядку», сказав спікер.

«Відповідно до Конституції України та регламенту оголошую про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР «Національного розвитку, стабільності та порядку», - заявив ЛИТВИН.