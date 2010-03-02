88% кримчан не довіряють Раді

Лише 2,6% українців довіряють Верховній Раді.

У регіональному розрізі найменше довіряють парламенту на Сході України (92,6% респондентів), у Києві (91,6%), на Південному Заході (90,2%) та в Криму (88,3%), свідчать дані соціологічного опитування, які оприлюднили у вівторок.

Найбільший рівень недовіри до ВР спостерігається серед громадян віком від 25 до 39 років.

”З-поміж усіх владних інститутів вітчизняний парламент користується фактично найменшим рівнем суспільної довіри: повністю не довіряють Верховній Раді 58,2% респондентів, в той час як повністю довіряють їй всього 2,6% українців”, - сказала програмний координатор відділу політичного аналізу Лабораторії законодавчих ініціатив Олена ЧЕБАНЕНКО на прес-конференції у Києві.

Основними причинами недовіри до Верховної Ради респонденти назвали корумпованість депутатів (46,8% опитаних) та їхню нездатність ухвалювати рішення, спрямовані на розвиток країни, (32,6%).

Далі йдуть - залежність народних обранців від великого бізнесу (31,6%), пріоритет особистих інтересів депутатів над національними інтересами (27,1%), злиття політики і бізнесу (26,7%), непрозорість діяльності парламенту (21,2%), некомпетентність депутатів (17,3%), низькі етичні стандарти (14,4%), залежність депутатів від інших органів влади (12,2%).

Опитування компанія TNS-Ukraine провела з 4 по 11 лютого в більш як 80 населених пунктах в усіх регіонах України.

Було опитано 1200 осіб віком від 16 до 75 років. Похибка вибірки становить +/-3%.