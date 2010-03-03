Янукович припинив членство у партії
21:25, 03 березня 2010Крым
0 0
Подробиці від Ганни Герман
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ припинив членство у Партії регіонів і передав повноваження керівника політичної сили депутатові Миколі АЗАРОВУ.
«ЯНУКОВИЧ припинив членство у Партії регіонів на вимогу Конституції, оскільки він є президентом усієї країни та усіх українців. Партією і парламентською фракцією зараз керує АЗАРОВ», – сказала УНІАН заступник глави адміністрації президента і водночас заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.
Вона повідомила, що новий голова і керівні органи Партії регіонів будуть обрані на з’їзді політичної сили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter