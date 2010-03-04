Фестиваль скелелазів відбудеться у Севастополі
Валуни очистять від графіті й сміття
Міжнародний фестиваль зі скелелазіння «Батилиман-2010» відбудеться у Севастополі, в урочищі Ласпі, з 6 по 8 березня, повідомив УНІАН директор кримського гірського клубу Євген ГЛИБІН.
У фестивалі візьмуть участь більш як 130 спортсменів з України і Росії.
«Це велика подія для скелелазіння, тим паче, що з цього року скелелазіння включене в число олімпійських видів спорту», - сказав ГЛИБІН.
Метою фестивалю є презентація нових скелелазних трас у районі його проведення, популяризація скелелазіння як одного з напрямів фізичної культури.
В рамках фестивалю проводитиметься екологічна акція з очищення скельних валунів від графіті й з прибирання сміття.
«Батилиман-2010» організовано за підтримки Балаклавської районної державної адміністрації Севастополя, комітету скелелазіння при Федерації альпінізму і скелелазіння України, кримського гірського клубу, клубу скелелазіння «Лаймвол».